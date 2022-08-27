Гены потрясающие: Павел Прилучный на свадьбе запечатлелся с красавицей-тещей и моложавой мамой

Павел Прилучный является известным актером. Он смог построить успешную карьеру. Зрители видели его в таких успешных проектах, как «На игре», «Мажор». Прилучный долгое время был в браке с Агатой Муцениеце.

Она подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. Однако в 2020 году супруги развелись. Сначала Агата не хотела устраивать скандал, но потом призналась, что экс-муж поднимал на нее руку.