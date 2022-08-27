Гены потрясающие: Павел Прилучный на свадьбе запечатлелся с красавицей-тещей и моложавой мамой

Актер обычно не показывает своих родственников. Но на торжестве он был с единственным близким человеком.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Павел Прилучный является известным актером. Он смог построить успешную карьеру. Зрители видели его в таких успешных проектах, как «На игре», «Мажор». Прилучный долгое время был в браке с Агатой Муцениеце.

Она подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. Однако в 2020 году супруги развелись. Сначала Агата не хотела устраивать скандал, но потом призналась, что экс-муж поднимал на нее руку.

Сам Павел не считает нужным комментировать такие заявления. Он лишь отметил, что Агата не совсем все говорит на камеру и в ссорах виноваты всегда два человека. В этом году актер представил всем свою новую возлюбленную Зепюр Брутян.

Он невероятно рад, что она из достойной армянской семьи и хорошо воспитана. Прилучный на третий день общения сделал ей предложение, а в мае они расписались в ЗАГСе. 

25 августа в Москве пара устроила роскошную свадьбу. Как оказалось, ранее они тайно обвенчались. Прилучный потратил около 15 миллионов рублей на торжество, где собрал около 70 гостей. Невеста блистала в пышном платье со шлейфом, которое обошлось ей в примерно миллион рублей. От нее не могли отвезти глаз гости. Зепюр за вечер сменила несколько образов.

Со сторон невесты на свадьбе были родители: Аршак Робертович и Гаянэ Брутян. Папа отвел Зепюр к «алтарю». Мама весь вечер была рядом с дочкой, помогая перебороть волнение. А вот Прилучного поддерживала его мама Любовь Юрьевна. Отец актера умер, когда ему было около 13 лет.  Валерий Дэль был боксером.  Родительница звезды сериала «Мажор» предстала в струящемся платье цвета карамели. 

Павел Прилучный с мамой и Зепюр Брутян с родителями. Фото: соцсети

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама Прилучного. Многие поразились тому, как на нее похож. также публику очаровала родительница Брутян, которая оказалась не менее красивой, чем дочка. 

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