«Ну какова красота!»: Бузова в пудровом платье-бюстье не скрыла округлые формы на публике

Ольга Бузова строит карьеру на телевидении 18 лет. Она завоевала любовь миллионов поклонников. Артистка зачастую снимается в новых проектах.
Она не скрывает, что старается быть в центре внимания, поэтому предпочитает носить дерзкие образы. В этом году телеведущая особое внимание уделяет фигуре и активно занимается спортом.
Недавно Ольга вернулась из Сочи. Когда она позировала в бикини, то поклонники заметили у нее округлившийся живот. Сама артистка признается, что пока не вернулась в форму. На днях она приступила к съемкам кулинарного шоу в Москве. Стилисты подбирают для стильные наряды: твидовые костюмы, платья с эффектом стройности.
На этот раз Ольга предстала в пудровом платье-бюстье. Облегающий короткий наряд подчеркнул ее формы. Телеведущая дополнила образ босоножками на шпильке. Она взяла с собой на съемки любимую миниатюрную собачку. Бузова покрасовалась с пышной укладкой на камеру.
«Ну какова красота!» — заявила она.
«Идем праздновать Новый год», — сказал артистке один из членов съемочной группы, увидев нарядную звезду.
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Поклонники отметили, что наряд у Ольги весьма смелый. Некоторые даже осудили ее за слишком открытый наряд.
«Кажется, платье слишком короткое», «Наряд словно для клуба», «Оля, более сдержанные луки вам идут больше», «Ну прям мощные бедра, как-то формы только больше становятся», — стали писать подписчики.