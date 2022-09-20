«Ну какова красота!»: Бузова в пудровом платье-бюстье не скрыла округлые формы на публике

На этот раз Ольга предстала в пудровом платье-бюстье. Облегающий короткий наряд подчеркнул ее формы. Телеведущая дополнила образ босоножками на шпильке. Она взяла с собой на съемки любимую миниатюрную собачку. Бузова покрасовалась с пышной укладкой на камеру.

«Ну какова красота!» — заявила она. «Идем праздновать Новый год», — сказал артистке один из членов съемочной группы, увидев нарядную звезду.

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