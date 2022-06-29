Новости шоу-бизнеса: Николаев разнес Галкина, похороны Нарцисса вновь перенесли, Масляков вернулся в КВН

Накануне мэтр российского телевидения Юрий Николаев разнес оскандалившегося Максима Галкина. Церемонию прощания с Пьером Нарциссом вновь перенесли, а Юрия Шатунова тем временем похоронили на Троекуровском кладбище. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 28 июня, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Николаев разнес Галкина

Телеведущий Юрий Николаев решил высказать свою точку зрения на поведение Максима Галкина. Мэтр российского телевидения отметил, что не осуждает отъезд шоумена, но его высказывания о России коробят.