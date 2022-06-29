Новости шоу-бизнеса: Николаев разнес Галкина, похороны Нарцисса вновь перенесли, Масляков вернулся в КВН

Накануне мэтр российского телевидения Юрий Николаев разнес оскандалившегося Максима Галкина. Церемонию прощания с Пьером Нарциссом вновь перенесли, а Юрия Шатунова тем временем похоронили на Троекуровском кладбище. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 28 июня, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Николаев разнес Галкина
Телеведущий Юрий Николаев решил высказать свою точку зрения на поведение Максима Галкина. Мэтр российского телевидения отметил, что не осуждает отъезд шоумена, но его высказывания о России коробят.
Юрий Никоолаев. Фото: Global Look Press
«Работа на телевидении, мы не обсуждаем гонорары, как и зарплата, зашкаливала. И огромное количество денег он заработал здесь. В стране, которую охаиваешь. Если не ненавидишь, то хотя бы презираешь. Какое ты имеешь право это делать? Это для меня неприемлемо», — сказал Николаев.
Похороны Нарцисса вновь перенесли
Камерунского артиста Пьера Нарцисса все никак не могут похоронить. Накануне стало известно, что попрощаться с «шоколадным зайцем» можно будет 30 июня, а после его тело отправят на родину – так захотела мама певца.
Пьер Нарцисс с экс-женой и дочкой. Фото: Global Look Press
Масляков вернулся в КВН
Бессменный ведущий КВН Александр Масляков вновь в строю. Знаменитость покидал проект из-за болезни. Некоторое время назад он поборол коронавирус и его последствия.
Александр Масляков. Фото: Global Look Press
«Александр Васильевич действительно вернулся на сцену КВН», - заявил ТАСС сын телеведущего Александр Масляков–младший.
«Сватов» не покажут россиянам
Съемки популярного сериала «Сваты» стартовали в Польше. Правда, речь идет не о полюбившемся многими проекте, а о его польском аналоге.
«Я знаю, что в Польше занимаются сейчас франшизой «Сваты», но, по-моему, они начинают сначала, с первого-второго сезона. Как повторение идет, просто на польском, — рассказал режиссер проекта Андрей Яковлев.
В Москве похоронили часть праха Шатунова
Москвичи попрощались с Юрием Шатуновым. Траурная церемония проходила в два дня – для фанатов и для близких. После певца кремировали, а часть его праха похоронили на Троекуровском кладбище. Могила буквально утонула в букетах белых роз.
Могила Юрия Шатунова. Фото: соцсети
Еще больше в Telegram:
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Смотрите также: