Александр Масляков вернулся в КВН

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков снова вернулся в программу после перенесенного коронавируса. Глава «Клуба веселых и находчивых» долгое время восстанавливался от последствий заболевания.

«Александр Васильевич действительно вернулся на сцену КВН», — заявил ТАСС сын телеведущего Александр Масляков–младший.

На сайте КВН также говорится, что во вторник в ММЦ «Планета КВН» будет сыграна четвертая игра 1/8 финала Высшей лиги КВН. В ней примут участие команды «Город N», «Полуостров», «Поэтессы», «Столик», «Иван Иванов, РЭУ им. Плеханова».

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