Сериал «Сваты» все-таки будут снимать, но россиянам не покажут

В Польше решили снять свою версию популярного сериала «Сваты». Съемки уже стартовали 23 июня 2022 года. Разумеется, россиянам картину не покажут, да и ничего там нового бы мы не увидели.

«Я знаю, что в Польше занимаются сейчас франшизой «Сваты», но, по-моему, они начинают сначала, с первого-второго сезона. Как повторение идет, просто на польском, — рассказал режиссер проекта Андрей Яковлев Пятому каналу.

Ну, а о восьмом сезоне «Сватов» речи не идет. Украинские актеры своего согласия на съемку не дадут, да и киностудия Владимира Зеленского «Студия Квартал-95» больше не получит продвижения своих проектов в России.

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