«Они издеваются?»: прощание с Пьером Нарциссом опять перенесли из-за камерунской родни

В этом месяце случилось сразу несколько трагических смертей. И в то время, когда россияне три дня подряд могли спокойно попрощаться с ушедшим любимцем Юрием Шатуновым, тело Пьера Нарцисса упорно прятали от народа.

Прощание с «Шоколадным зайцем» перенесли в третий раз, на сей раз ожидается, что двери посольства Камеруна распахнутся для скорбящих уже 30 июня. Ранее планировалось, что церемония состоится в минувшие выходные, потом 29-го, теперь вот новая дата. Дальше тянуть уже некуда — в четверг тело отправят в Камерун, на родину Пьера Нарцисса.

Как пишет РИА Новости, тело музыканта никак не хотят выдавать на церемонию его мать и сестра, а экс-жена артиста Валерия Калачева называет случившееся «войной» с родственниками.

«Они все издеваются?» — возмутилась певица Милена Дейнега. Она рассказала, что нашла специально для церемонии целый грузовик роз, теперь артистка просто решила умыть руки и выйти из этой истории.

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