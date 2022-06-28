В Москве захоронили только часть праха Юрия Шатунова

Во вторник, 28 июня, поклонники Юрия Шатунова приезжают на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с любимым артистом. Директор бывшего солиста «Ласкового мая» Аркадий Кудряшов рассказал, что церемония похорон завершилась в 14:00 по московскому времени. После поклонники творчества певца смогут прийти и почтить его память.

Часть праха Юрия Шатунова захоронили. Фото могилы появилось в официальном Telegram-аккаунте музыканта. Известно, что другую часть родственники захоронят в Германии, где они и живут в последние годы. Там тоже пройдет траурная церемония.