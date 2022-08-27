Никакой удаленки: Пугачева заявила, что 1 сентября двойняшки Лиза и Гарри отправятся в престижную школу

Примечательно, что Алла Борисовна устроила шопинг. По всей видимости, она решила пополнить гардероб накануне нового учебного года. Обычно на школьную линейку она провожает детей с мужем. Но пока Галкин продолжает гастролировать по Великобритании.

А когда артистка встретила журналистов, то пояснила, что вернулась домой, чтобы разобраться в своей голове и в головах окружающих. По всей видимости, она имела в виду хейтеров, которые все лето критиковали ее за отъезд, а ее мужа за концерты за границей.