Никакой удаленки: Пугачева заявила, что 1 сентября двойняшки Лиза и Гарри отправятся в престижную школу

Алла Пугачева всегда оказывается в центре внимания. Она давно стала легендарной певицей, которой восхищаются миллионы поклонников.
С пятым мужем Максимом Галкиным артистка обрела счастье в личной жизни. Супруги воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. В сентябре малышам исполнится по 9 лет.
На этот раз весна и лето стали насыщенными для звездной семьи. Они провели время в Израиле, где гостили в доме у брата Галкина. А вот жаркие летние дни пара провела уже в Юрмале, где живет подруга певицы Лайма Вайкуле. Двойняшки купались в море, читали литературу, которую им задали, и много играли. Однако в конце августа Пугачева с наследниками приехала в Россию.
Примечательно, что Алла Борисовна устроила шопинг. По всей видимости, она решила пополнить гардероб накануне нового учебного года. Обычно на школьную линейку она провожает детей с мужем. Но пока Галкин продолжает гастролировать по Великобритании.
А когда артистка встретила журналистов, то пояснила, что вернулась домой, чтобы разобраться в своей голове и в головах окружающих. По всей видимости, она имела в виду хейтеров, которые все лето критиковали ее за отъезд, а ее мужа за концерты за границей.
Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
Когда Пугачеву спросили, пойдут ли двойняшки в школу 1 сентября, она с улыбкой ответила представителям прессы.
«У них ножки есть, здоровые! Пойдут!» – сказала певица.
На еще один вопрос, готовы ли малыши к учебе, она также утвердительно ответила: «Конечно, а как же!», сообщают «Известия».
Артистка находилась в отличном настроении. Она шутила и игриво улыбалась на камеру. Звезда даже с радостью фотографировалась с поклонниками, которым посчастливилось ее встретить. Напомним, что Лиза и Гарри учатся в престижной Первой Московской гимназии.