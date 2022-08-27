«Аллуся, как же тебя не хватало!»: Пугачева в модных джинсах с эффектом стройности и белых кедах отметилась в Москве

Алла Пугачева уже много лет не выступает на сцене. Она предпочитает проводить время семьей и детьми. Примечательно, что певица уже около 20 лет счастлива в отношениях с Максимом Галкиным.

Они не перестают демонстрировать семейную идиллию. У супругов подрастают двойняшки Лиза и Гарри.