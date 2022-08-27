«Аллуся, как же тебя не хватало!»: Пугачева в модных джинсах с эффектом стройности и белых кедах отметилась в Москве

Алла Пугачева уже много лет не выступает на сцене. Она предпочитает проводить время семьей и детьми. Примечательно, что певица уже около 20 лет счастлива в отношениях с Максимом Галкиным.
Они не перестают демонстрировать семейную идиллию. У супругов подрастают двойняшки Лиза и Гарри.
В этом году Пугачева решила устроить большой отпуск. Она впервые за несколько лет отправилась на море. Певица провела всю весну в Израиле. Артистка потом приехала в Юрмалу. Пока Галкин ездил на гастроли, его жена не только занималась с детьми, но и виделась с Лаймой Вайкуле. Однако 27 августа Звезду вернулась в Москву.
Первым делом Пугачева отправилась в бутик к дизайнеру Игорю Гуляеву. Примечательно, что она подъехала на своем стареньком «Ролс–Ройс». Артистка буквально с ноги открыла дверь машины. Она предстала в широких джинсах с эффектом стройности. Певица дополнила лук черной туникой и белыми кедами. На плече у нее была сумка-шоппер. Гуляев с радость под ей руку.
«Аллуся, как же тебя не хватало», – заявил он.
Поклонники были рады возращению Аллы Борисовны. Певицу осыпали комплиментами. «Обворожительная», «Счастье какое», «Какая прелесть!», «Бодрая духом! сарказм всегда при ней», «Какая роскошная женщина», — стали писать подписчики. К слову, пока Галкин продолжает гастроли. Накануне он выступил в Ирландии. По всей видимости, он также пропустит 1 сентября, так как его концерты расписаны и осенью.