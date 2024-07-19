Певица Алсу рассказала, как ее дети реагируют на развод: «Ничего не говорят»

Певица Алсу Абрамова решилась на откровения. Она рассказала, как на ее развод с мужем Яном Абрамовым реагируют трое их детей.

По словам певицы Алсу, она не обсуждает тему развода со своими наследниками, но разумеется, они видят, что происходит вокруг.

«Естественно, все открыто, они все видят», — поделилась певица Алсу.

Певица Алсу сделала акцент на том, что ее дети стараются очень бережно к ней относиться и не высказывают своего отношения к происходящему, вероятно, понимая, что ей сейчас очень больно и плохо.

При этом Алсу дала понять, что не пытается отгородить детей от плохого, поскольку это невозможно.

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«Ничего не говорят, они любящие, замечательные детки, они моя душа, мое сердце. Как их отгородишь от всего?» — добавила певица Алсу Абрамова.

Напомним, певица Алсу в конце мая подала заявление на развод с мужем и теперь совершенно не скрывает, что в их семейной жизни были сложности и измены. Известно и имя девушки, из-за которой рухнул брак Алсу. По некоторым данным, это модель Анастасия Решетова.

По материалам starhit.ru