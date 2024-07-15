Решетова снова намекнула, что не крутила роман с мужем Алсу: «Разница в возрасте от 10 лет и выше для меня внушительна»

Анастасия Решетова ответила на вопросы фанатов. Фото: соцсети Анастасии Решетовой

Анастасию Решетову завуалированно спросили о скандале, в котором она фигурирует. Модель рассказала, что ей прикольно встречаться с ровесниками.

Анастасия Решетова после расставания с Тимати стала более скрытной. Она стала часто ездить в Дубай. Ходили слухи, что у нее начался роман с шейхом. Она даже стала одеваться более скромно. Но потом модель вернулась к прежнему гардеробу. И вот уже несколько месяцев в обществе обсуждают, что именно она стала причиной развода Алсу и Яна Абрамова. Банкира видели в компании экс-пассии Тимати. А потом певица открыто дала понять, что слухи правдивы. 

Ранее 28-летняя Решетова уже заявляла, что у нее есть возлюбленный, с которым у нее разница в возрасте всего 3 года. Также она говорила, что у нее за год поменялось мнение о женатых мужчинах. Модель уверяет, что даже не посмотрит в сторону женатого. Но Алсу заявила, что она врет. 

А теперь Анастасия снова намекнула, что у нее с Яном ничего не было. Недавно у нее спросили фанаты, считает ли она, что большая разница в возрасте играет роль в отношениях.  Модель обмолвилась, что она не готова быть с мужчиной который ее сильно старше. 

«Зависит от эмоционального возраста партнера. Что касается лично меня, то я по примеру моих родителей раньше состояла в отношениях, где разница в возрасте была сильная. От 10 лет и выше для меня считается внушительной», — подчеркнула Решетова.

Напомним, что Абрамову уже 46 лет. 

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