Чумаков заявил, что муж Алсу не состоит ни с кем в отношениях: «Он хочет сохранить семью»

Алсу недавно подала на развод. И хоть во время первого заседания суда ей с мужем Яном Абамовым дали два месяца на примирение, она настроена решительно.

Алсу подала заявление на раздел имущества. Ранее певица дала понять, что муж ей изменял. Она косвенно подтвердила слухи, что у него был роман с Анастасией Решетовой. Артистка назвала ее девушкой с низким социальным статусом. Но в шоу-бизнесе некоторые считают, что Ян по отношению к своей семье ведет себя примерно.

Так Филипп Киркоров уверен, что Абрамов настоящий семьянин. А теперь Алексей Чумаков также встал на его сторону. Он намекнул, что бизнесмен бросил Анастасию Решетову, чтобы сохранить семью с Алсу.

«Состояние у обоих так себе, мягко говоря. Знаю, что, несмотря на массу слухов, Ян сейчас не состоит ни с кем в отношениях. Все его переживания и поступки говорят, что он хочет сохранить семью», — заявил Чумаков, пишет Super.

Анастасия Решетова, со своей стороны, заверяет, что не смотрит на женатых. Она недавно призналась, что состоит в отношениях с мужчиной, с которым у нее три года разница в возрасте.