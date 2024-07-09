Кудрявцева о разводе Алсу: «Она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей»

Алсу переживает один из самых непростых периодов в жизни. Она подала на развод с Яном Абрамовым. После 18 лет совместной жизни артистка не смогла пережить измену. Она намекнула, что все слухи о связи банкира с Анастасией Решетовой — правда. По ее словам, о примирении речи не может идти. Звезда хочет поделить имущество и снова погрузиться в творчество.

Многие поддержали Алсу, но на днях несколько человек решили заступиться за Абрамова. Так Филипп Киркоров назвал его примерным семьянином. А Алексей Чумаков заявил, что у бизнесмена никого нет и он хочет примирения.

Теперь ситуацию прокомментировала Лера Кудрявцева. Ведущая шоу «Секрет на миллион» призналась, что знает о страданиях Алсу. Она раскритиковала тех, кто захотел обелить мужа певицы.

«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Так же знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери. Поэтому, пацаны — хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор», — заявила Лера.