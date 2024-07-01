Милош Бикович привез свою жену и маленького сына в Россию

Милош Бикович является популярной персоной. Он прославился как на своей родине в Сербии, так и в России. У него уже большое количество ролей в кино. Актер в 2023 году тайно сыграл свадьбу со своей возлюбленной Иванкой Малич. Она юрист и модель из Хорватии. Недавно у пары родился первенец. Своего сына они назвали Василий. После этого радостного события артист провел некоторое время в Белграде. Но недавно он с семьей прилетел в Россию.

Перед началом новых съемок Милош провел время за городом. Он гулял в Подмосковье с коляской, в которой сидел маленький сын. Также актер запечатлелся со своей супругой на фоне зеленого леса.