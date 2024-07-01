Милош Бикович привез свою жену и маленького сына в Россию

Милош Бикович является популярной персоной. Он прославился как на своей родине в Сербии, так и в России. У него уже большое количество ролей в кино. Актер в 2023 году тайно сыграл свадьбу со своей возлюбленной Иванкой Малич. Она юрист и модель из Хорватии. Недавно у пары родился первенец. Своего сына они назвали Василий. После этого радостного события артист провел некоторое время в Белграде. Но недавно он с семьей прилетел в Россию.
Перед началом новых съемок Милош провел время за городом. Он гулял в Подмосковье с коляской, в которой сидел маленький сын. Также актер запечатлелся со своей супругой на фоне зеленого леса.
Милош Бикович с сыном и Иванка Малич. Фото: соцсети Милоша Биковича
«Выходные провел недалеко от Москвы. Насладился прогулками по лесу в приятной компании, вкусно поел и главное отдохнул. В отеле сразу три зоны СПА. Уже вернулся в Москву. Съемки ждут», – заявил Бикович.
На этот раз актер не стал показывать наследника. Его лицо супруги пока предпочитают скрывать от общественности. Напомним, что Милош с размахом отметил рождение наследника в Сербии.
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Милош Бикович с сыном. Фото: соцсети Милоша Биковича