Сыну Милоша Биковича от сербской модели Иваны Малич исполнилось четыре месяца

Сыну актера Милоша Биковича и модели Иваны Малич исполнилось четыре месяца.
В честь этого события Ивана Малич поделилась новой фотографией с малышом в своем блоге. На фотографии она позирует с малышом на руках на берегу моря, демонстрируя свою материнскую любовь и счастье.
«Четыре месяца», - написала под снимком возраст сына Ивана Малич.
Ивана Малич для прогулки с малышом по побережью облачилась в голубые джинсы и жакет светлого оттенка.
Ивана Малич с сыном от Милоша Биковича. Фото: соцсети Иваны Малич
Напомним, сын Милоша Биковича и Иваны Малич родился 9 января. Своего наследника пара назвала русским именем — Василий.
Отношения Бикович и Малич начались больше двух лет назад. Сам Милош Бикович никогда не комментирует свою личную жизнь. О том, что актер и его избранница поженились, стало известно на премьере фильма «Холоп – 2», во время которой Иван Охлобыстин проговорился о тайной свадьбе Биковича.