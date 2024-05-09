Сыну Милоша Биковича от сербской модели Иваны Малич исполнилось четыре месяца

Милош Бикович и его жена Ивана Малич. Фото: соцсети Иваны Малич

Ивана Малич поделилась в соцсети снимком с сыном Василием от Милоша Биковича.

Сыну актера Милоша Биковича и модели Иваны Малич исполнилось четыре месяца. 

В честь этого события Ивана Малич поделилась новой фотографией с малышом в своем блоге. На фотографии она позирует с малышом на руках на берегу моря, демонстрируя свою материнскую любовь и счастье.

«Четыре месяца», - написала под снимком возраст сына Ивана Малич.

Ивана Малич для прогулки с малышом по побережью облачилась в голубые джинсы и жакет светлого оттенка.

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Ивана Малич с сыном от Милоша Биковича. Фото: соцсети Иваны Малич

Напомним, сын Милоша Биковича и Иваны Малич родился 9 января. Своего наследника пара назвала русским именем — Василий.

Отношения Бикович и Малич начались больше двух лет назад. Сам Милош Бикович никогда не комментирует свою личную жизнь. О том, что актер и его избранница поженились, стало известно на премьере фильма «Холоп – 2», во время которой Иван Охлобыстин проговорился о тайной свадьбе Биковича.

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