Сыну Милоша Биковича от сербской модели Иваны Малич исполнилось четыре месяца

Сыну актера Милоша Биковича и модели Иваны Малич исполнилось четыре месяца.

В честь этого события Ивана Малич поделилась новой фотографией с малышом в своем блоге. На фотографии она позирует с малышом на руках на берегу моря, демонстрируя свою материнскую любовь и счастье.

«Четыре месяца», - написала под снимком возраст сына Ивана Малич.

Ивана Малич для прогулки с малышом по побережью облачилась в голубые джинсы и жакет светлого оттенка.