Милош Бикович признался, что в мире шоу-бизнеса нужно создавать скандалы

Милош Бикович — сербский актер, но уже много лет работает в России. Недавно его пригласили сниматься в американский сериал «Белый лотос». Но уже через несколько недель с ним разорвали контракт и нашли другого актера на эпизодическую роль русского тренера по йоге. Сам артист спокойно отреагировал на произошедшее.

«Это так надо. Надо создавать скандалы, раз ты уже зашел в мир шоу-бизнеса», — заявил Милош.

Светский журналист Олег Цуриков также высказался о том, что актера не взяли в проект. Он уверен, что просто зарубежная кинокомпания решила не копить гнев западных партнеров, поэтому им проще было убрать Биковича из-за давления, которое на них было оказано.

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Съемки нового сезона «Белого лотоса» стали международным скандалом, так как ряд иностранных зрителей стали требовать, чтобы убрали актера, который связан с Россией, пишет 5-tv.ru.