Актер Милош Бикович запечатлелся с новорожденным сыном на руках: «Самое важное»

Милош Бикович в начале года стал отцом. Его возлюбленная Иванка Малич родила ему первенца в Белграде. До сих пор пара не раскрывает имя малыша. А вот коллега сербского актера Кристина Асмус проговорилась, что у них растет сын. 13 февраля Милош впервые выложил фото с наследником.

Он взял на руки малыша, который был облачен в плюшевый комбинезон с ушками медвежонка на капюшоне. Артист стоял на кухне, прижав к себе сына. Он от счастья широко улыбался. Лицо ребенка пока звезда фильма «Холоп» прячет, поэтому наложил смайлик на фото.