Актер Милош Бикович запечатлелся с новорожденным сыном на руках: «Самое важное»

Милош Бикович в начале года стал отцом. Его возлюбленная Иванка Малич родила ему первенца в Белграде. До сих пор пара не раскрывает имя малыша. А вот коллега сербского актера Кристина Асмус проговорилась, что у них растет сын. 13 февраля Милош впервые выложил фото с наследником.
Он взял на руки малыша, который был облачен в плюшевый комбинезон с ушками медвежонка на капюшоне. Артист стоял на кухне, прижав к себе сына. Он от счастья широко улыбался. Лицо ребенка пока звезда фильма «Холоп» прячет, поэтому наложил смайлик на фото.
Милош Бикович запечатлелся с сыном. Фото: соцсети Милоша Биковича
«Самое важное», — лаконично написал Бикович.
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Друзья и коллеги снова стала поздравлять актера. Многие уверены, что он будет прекрасным папой. Напомним, что с юристом из Черногории Иванкой Малич артист состоит в отношениях уже около двух лет. Перед Новым годом ходили слухи, что пара тайно сыграла свадьбу.