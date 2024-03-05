Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович рассказал, как тяжело быть отцом: «Не знал, что такое недосып»

Милош Бикович приехал в Сочи на молодежный фестиваль. Он впервые появился на публике в России после того, как у него родился первенец. Актер в январе в Белграде отпраздновал рождение сына, которого родила его жена Иванка Малич. Теперь звезда фильма «Холоп» рассказал о своих впечатлениях об отцовстве. Он не стал скрывать, что это тяжело.

«Я до сих пор не знал, что такое недосып. А сейчас я это знаю. Я раньше думал, что я страдал, сейчас — нет. Мужчинам в этом плане проще, потому что они в первый год не носят такую часть этого груза. Роль становится значительнее позже. Я это не знал, пока на своем опыте не прочувствовал. Всем мамам мира низкий поклон!» — сказал Милош, пишет телеграм-канал «Звездач».

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На встрече с актером появилось огромное количество поклонников. Он общался со сцены, отвечая на разные вопросы. Бикович также рассказал, что всегда любит русскую литературу, а также советские фильмы. Он считает, что в какой-то момент Россия выбрала его, поэтому теперь он активно строит карьеру в нашей стране.