Канделаки показала, как ее дочка выглядела в свадебном платье: «Ты божий дар. Моя принцесса»

Тина Канделаки давно стала успешной персоной. От первого брака у нее есть дочка Мелания, сын Леонтий, а также сын Георгий от второго супруга. Обычно телеведущая крайне редко показывает своих наследников. Но в этом году ее старший сын принял участие в «Новой фабрике звезд». А на днях Тина сообщила, что выдала замуж свою дочку. 24-летняя Мелания устроила пышную свадьбу. Торжество она не стала демонстрировать в соцсетях. Однако Канделаки не удержалась и засняла невесту.

Молодая дочка звезды была в закрытом платье в стиле ретро с кружевами и длинными рукавами. Образ дополняла длинная фата с узором. Также жених был в черном костюме. Он танцевал со своей избранницей во время банкета.