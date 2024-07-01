Канделаки показала, как ее дочка выглядела в свадебном платье: «Ты божий дар. Моя принцесса»

Тина Канделаки давно стала успешной персоной. От первого брака у нее есть дочка Мелания, сын Леонтий, а также сын Георгий от второго супруга. Обычно телеведущая крайне редко показывает своих наследников. Но в этом году ее старший сын принял участие в «Новой фабрике звезд». А на днях Тина сообщила, что выдала замуж свою дочку. 24-летняя Мелания устроила пышную свадьбу. Торжество она не стала демонстрировать в соцсетях. Однако Канделаки не удержалась и засняла невесту.
Молодая дочка звезды была в закрытом платье в стиле ретро с кружевами и длинными рукавами. Образ дополняла длинная фата с узором. Также жених был в черном костюме. Он танцевал со своей избранницей во время банкета.
«Теперь официально. Я — теща. Ты божий дар, моя принцесса», — заявила Канделаки.
Тина Канделаки показала дочку на свадьбе. Фото: Телеграм-канал «Звездная пыль»
К слову, дочка Тины занимается дизайном. Она давно окончила МГУ, где училась на факультете журналистики. Пока неизвестно, кто стал избранником Мелании. По всей видимости, они ровесники. На кадрах пара выглядит счастливой.
Поклонники восхитились тем, как выглядит невеста. Многие отметили, что она выбрала необычный стиль и смотрелась очень гармонично.
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