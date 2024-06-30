Медиаменеджер Тина Канделаки сообщила радостную новость подписчикам. 24-летняя дочь Тины Канделаки Мелания Кондрахина вышла замуж.
Свадьба дочери Тины Канделаки состоялась накануне. В соцсети Тина Канделаки поделилась кадрами торжества, на которых запечатлела счастливых новобрачных в момент исполнения ими медленного танца.
Мелания Кондрахина в белом платье и фате кружилась в такт музыке с высоким эффектным брюнетом. Тина Канделаки не стала рассказывать, кто стал избранником ее дочери. Но очевидно, что, как минимум, он красавец.
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Дочь Тины Канделаки Мелания Кондрахина с мужем. Фото: соцсети Тины Канделаки
«Теперь я официально теща. Ты божий дар, моя принцесса», — написала под кадрами Тина Канделаки.
Тина Канделаки на свадьбу дочери предпочла облачиться в тотальный красный и даже сопроводила наряд сумочкой ему в тон.
Тина Канделаки на свадьбе дочери. Фото: соцсети Тины Канделаки
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