Дочь Тины Канделаки Мелания Кондрахина вышла замуж

Тина Канделаки. Фото: Global Look Press

Медиаменеджер Тина Канделаки поделилась в соцсети кадрами со свадьбы дочери.

Медиаменеджер Тина Канделаки сообщила радостную новость подписчикам. 24-летняя дочь Тины Канделаки Мелания Кондрахина вышла замуж.

Свадьба дочери Тины Канделаки состоялась накануне. В соцсети Тина Канделаки поделилась кадрами торжества, на которых запечатлела счастливых новобрачных в момент исполнения ими медленного танца.

Мелания Кондрахина в белом платье и фате кружилась в такт музыке с высоким эффектным брюнетом. Тина Канделаки не стала рассказывать, кто стал избранником ее дочери. Но очевидно, что, как минимум, он красавец.

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Дочь Тины Канделаки Мелания Кондрахина с мужем. Фото: соцсети Тины Канделаки

«Теперь я официально теща. Ты божий дар, моя принцесса», — написала под кадрами Тина Канделаки.

Тина Канделаки на свадьбу дочери предпочла облачиться в тотальный красный и даже сопроводила наряд сумочкой ему в тон.

Тина Канделаки на свадьбе дочери. Фото: соцсети Тины Канделаки

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