Тина Канделаки рассказала, что в России трудно делать кино

Тина Канделаки 4 марта появилась на премьере сериала «Камера Мотор», которая состоялась в Москве. Она лично рассказала про комедию режиссера Александра Абдуллаева, до этого снимавшего проект «По колено». А производством занималась компания Сергея Жукова «Руки Вверх! Production». Сюжет в сериале разворачивается в 90-х годах. В нем речь пойдет про кино.

Директор канала ТНТ предстала в платье-жакете. Она призналась, что искала доброе кино, которое ранее создавал Леонид Гайдай.

«В России трудно делать кино. Потому что если делаешь его для широкой телевизионной аудитории, то оно не нравится критикам. А если нравится критикам, то наоборот. Но мы попытались разбить эту стену. Примером для нас был Гайдай. Чувствовать интонацию Гайдая практически невозможно. Мы с ребятами очень скрупулезно выискиваем те проекте, которые могут создать хотя бы похожую интонацию семейного доброго теплого юмора на ТНТ. И на этот раз благодаря команде Сергея Жукова, мне кажется, у нас получилось», – поделилась Тина.

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Она отметила, что сериал попытается дать ответ на вечный вопрос — кто круче: Сталлоне или Шварцнеггер. Напомним, что премьера комедии «Камера Мотор» состоится 4 марта на ТНТ и онлайн-платформе PREMIER.