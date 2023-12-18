Ксения Собчак о стиле Тины Канделаки: «Это же ужасно»

Ксения Собчак уже давно работает журналистом. Она создает свои проекты и регулярно берет интервью у известных персон. Блондинка в свои 42 года следит за фигурой. Она признается, что это сложно, так как организм уже так быстро не избавляется от лишних килограммов.

Телеведущая — частая гостья на премиях и концертах, поэтому следит за модой. Она любит необычные образы. И уже не первый год критикует стиль Тины Канделаки. На этот раз ее образы она обсудила со стилистом Кариной Нигай.