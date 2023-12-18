Ксения Собчак о стиле Тины Канделаки: «Это же ужасно»

Ксения Собчак уже давно работает журналистом. Она создает свои проекты и регулярно берет интервью у известных персон. Блондинка в свои 42 года следит за фигурой. Она признается, что это сложно, так как организм уже так быстро не избавляется от лишних килограммов.
Телеведущая — частая гостья на премиях и концертах, поэтому следит за модой. Она любит необычные образы. И уже не первый год критикует стиль Тины Канделаки. На этот раз ее образы она обсудила со стилистом Кариной Нигай.
Сама эксперт заявила, что любит стиль известной телеведущей.
«Ты серьезно? Это же ужасно», — заявила Собчак.
«У нее много вещей, которые у нас с ней одинаковые», — призналась Нигай.
«Она носит эти черные колготки с очень некрасивым педикюром. Она полненькая. Она полная женщина», — высказалась телеведущая.
«Почему? Она очень спортивная. Она каждый день занимается спортом», — возразила стилист.
«Это ей не помогает», — заверила блондинка.
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После этого журналистка решила показать образ Канделаки, где она предстала в песочном жакете и джинсах скинни. Ксения сразу заявила, что джинсы на ее коллеге неудачные и совершенно не подходят ее фигуре. Нигай с ней поспорила. Она считает, что если не обращать внимание на некоторые нюансы, то образы у Тины очень хорошие.
«У Тины со стиле все хорошо»,— сказала эксперт.