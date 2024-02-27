Участниками «Новой Фабрики звезд» стали сыновья Тины Канделаки и Михаила Круга

На канале ТНТ объявили, что участниками «Новой Фабрики звезд» станут и дети артистов, которые тоже увлекаются музыкой. Например, 22-летний сын Тины Канделаки, Лео, который уже несколько лет как собрал свою рок-группу и даже гастролирует по стране.

А не так давно парень снялся в российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь».

Кроме того, участником проекта станет и сын погибшего певца Михаила Круга, Александр. Вместе с мамой Ириной 21-летний парень также поет и принимает активное участие в разных шоу.

При этом молодые люди заявляют, что готовы, если их будут сравнивать со звездными родителями. Но отстаивать свою индивидуальность настроены.

Ведь часто так бывает, что к детям звезд относятся предвзято. Хотя многие не задумываются, что, наоборот, их развивают с детства и дают то, что многим не по карману. И дети вырастают более развитыми и очень даже конкурентоспособными.

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