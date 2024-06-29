Кристина Асмус остановилась в отеле на Бали стоимостью 140 тысяч рублей за ночь

Кристина Асмус в этом году снялась в новых проектах. Она также смогла похудеть и сделала короткую стрижку. Актриса дождалась момента, когда у ее дочки Анастасии начались каникулы в школе. Они сразу улетели отдыхать на Бали. Теперь звезда сериала «Интерны» делится кадрами с популярного острова, который облюбовали российские туристы. Артистка не стала экономить на поездке. Она сначала поселились в роскошной вилле у океана. Через неделю звезда перебрались в глубь острова. Она сняла номер в лучшем отеле Азии, который находится посреди джунглей.

На этот раз Асмус захотела пожить в люксовом номере с антикварной мебелью, бассейном, тренажерным залом и ресторанами. К слову, стоит проживание там 140 тысяч рублей за ночь. А так как актриса планирует там провести около недели, то ей придется потратить миллион рублей только за номер.