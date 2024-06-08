«Настоящая актриса»: почему Харламов разведется с Ковальчук быстрее, чем с Асмус, объяснил физиогномист

Внешнюю схожесть бывшей и новой жены шоумена Гарика Харламова отмечают многие. Актрисы Кристина Асмус и Катерина Ковальчук похожи не только внешне, но и отчасти характерами, хотя у них также есть значительные различия, которые можно увидеть по типу лица, заявил в беседе с Teleprogramma.pro физиогномист
«У Асмус и у Ковальчук одинаковая форма лица. Тип «огонь, воздух и вода». Это означает, что они обе перфекционистки. С другой стороны, это тихие, скрытные «серые кардиналы», которые сначала молчат, а потом начинают паниковать и наводить шорох.
У Кристины и Катерины семейный мир идет от кончика носа до самого кончика бровей, то есть у них здесь одинаковое расстояние. Обе хотят создать семью, для них это важно. Единственное, что если Асмус действительно желает семью создать, то Ковальчук, вероятнее всего, только для видимости», — сообщил эксперт.
По его словам, у новой жены Харламова раздвоенный подбородок, а у экс-супруги шоумена нет такой особенности. Это многое говорит о характере артисток.
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Фото: соцсети Кристины Асмус
«Катерина Ковальчук — актриса больших и малых академических театров. Кристина Асмус не актриса, она очень хорошо умеет вживаться в роль, а потом оказывается, что это будет совсем другая постановка. Поэтому я больше чем уверен, что Харламов разведется с Ковальчук быстрее, чем даже с Асмус.
Кроме того, у Кристины неровная линия губ, потому что она часто переживает за кого-то, берет все близко к сердцу. А Ковальчук холодная и расчетливая в этом плане», — рассказал Воеводин.
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