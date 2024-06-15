Кристина Асмус пришла в школу к дочке Гарика Харламова, окончившую четвертый класс: «Что это за пацан рядом?»

Кристина Асмус давно состоит в разводе с Гариком Харламовым. Она была с ним в конфликте, так как они продолжали жить в одном доме и не могли решить жилищный вопрос. Примечательно, что с недавних пор актриса переехала в квартиру. Она также наладила дружеские отношения со своим бывшим мужем. Они вместе растят дочку Анастасию, которой 10 лет. Недавно она окончила четвертый класс. Асмус приехала к ней в школу, чтобы поздравить. А вот Харламов, который женился на Катерине Ковальчук, в важный день не был рядом с наследницей.

В соцсети актриса выложила кадры, сделанные в учебном заведении. Школьница была в белом платье с принтом «мильфлер». Ее волосы были уложены в легкую волну. Настя показала золотую медаль. А Кристина предстала в рубашке с галстуком и джинсах. Недавно она сделала короткую стрижку, поэтому решила подшутить над собой.