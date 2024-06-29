Гарик Харламов показал, как отдыхает с Катериной Ковальчук в Сочи

Катерина Ковальчук уже несколько лет строит отношения с Гариком Харламовым. Недавно пара решилась на важный шаг. Влюбленные сыграли свадьбу. Они отказались от пышного торжества. Юморист ограничился походом в ЗАГС, а невеста даже не стала покупать себе белое платье. А теперь пара наслаждается медовым месяцем.

Примечательно, что они для такого особенно события выбрали Сочи. Новобрачные любуются горами и плавают в бассейне с красивым видом. Артист появляется на кадрах с супругой.

Более того, Харламов выложил видео, где предстал в халате у отеля вместе с избранницей. Он обнимал ее с нежностью. При этом влюбленные смотрели на огромные горы, покрытые зеленью.