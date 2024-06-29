Гарик Харламов показал, как отдыхает с Катериной Ковальчук в Сочи

Катерина Ковальчук уже несколько лет строит отношения с Гариком Харламовым. Недавно пара решилась на важный шаг. Влюбленные сыграли свадьбу. Они отказались от пышного торжества. Юморист ограничился походом в ЗАГС, а невеста даже не стала покупать себе белое платье. А теперь пара наслаждается медовым месяцем.
Примечательно, что они для такого особенно события выбрали Сочи. Новобрачные любуются горами и плавают в бассейне с красивым видом. Артист появляется на кадрах с супругой.
Более того, Харламов выложил видео, где предстал в халате у отеля вместе с избранницей. Он обнимал ее с нежностью. При этом влюбленные смотрели на огромные горы, покрытые зеленью.
«Мы с женой играем в гляделки с горой. Либо она к нам, либо Магомед», — написал Гарик.
Гарик Харламов с возлюбленной. Фото: соцсети Гарика Харламова
«Счастья безмерного и навсегда!» — написала мама Гарика.
Она одобрила его выбор и сразу нашла общий язык с невесткой.
К слову, Наталья Харламова тоже приехала на Красную поляну. Она накануне запечатлелась с Ковальчук. Они для вечерней прогулки облачились в белые платья.
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Катерина Ковальчук с мамой Гарика Харламова. Фото: соцсети Катерины Ковальчук
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