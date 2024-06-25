Ковальчук показала кольцо с бриллиантами от Харламова за 600 тысяч рублей

Гарик Харламов после развода с Кристиной Асмус долго шутил на тему раздела имущества. Он отмечал, что теперь у него только половина дома. Юморист не долго был один. У него завязались отношения с Катериной Ковальчук, которая снялась в его сериале «Гусар». Порой возникали слухи, что они расстались. Но минувшей весной пара объявила о помолвке, а потом они устроили скромную свадьбу. Даже белое платье актриса не стала покупать. Медовый месяц влюбленные проводят в Сочи.

Многие пользователи Сети критиковали Гарика за скупость. Но он все же потратился ради свадьбы. Накануне Катерина выложила фото, на котором хвасталась букетом пионов. Она засветила кольцо Tiffany. Оно сделано из благородной платины с вкраплениями бриллиантов круглой огранки. Такое украшение стоит 6750 долларов или около 590 тысяч рублей. К слову, вес изделия — 1 карат, пишет KP.RU.