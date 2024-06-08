Ковальчук рассказала, чем ее покорил Харламов во время знакомства: «Он на самом деле простой»

Гарик Харламов уже несколько лет строит отношения с Катериной Ковальчук. Они познакомились на съемках сериала «Гусар». Уже тогда многие заметили, что актриса похожа на экс-жену юмориста Кристину Асмус. Уже после съемок первого сезона они стали встечаться. И хоть еще недавно ходили слухи, что они расстались, весной Гарик сделал предложение руки и сердца своей избраннице, а на днях они расписались в ЗАГСе. Катерина даже не стала покупать себе свадебное платье.

По словам Ковальчук, она на съемках чувствовала себя комфортно с Харламовым, а также и за пределами съемок. Актриса добавила, что он всегда мыслит позитивно. Она подчеркнула, что учится этому у него.

«Гарик своей энергетикой заряжал всю площадку, шутил. Ну и конечно, в такой обстановке работается намного легче. Мы смогли мы пережить ночные съемки на натуре, тогда еще была ужасная погода, шел дождь. Мне еще очень понравилось, что он на самом деле простой, очень открытый и искренний», – сказала Катерина, пишет « МК ».

У актрисы есть сестра по отцу Анна Ковальчук, которая снимается в кино. Они познакомились, когда уже были взрослыми. По некоторой информации, звезда «Тайн следствия» посетила свадьбу сестры.