Гарик Харламов женился на Екатерине Ковальчук

Избранница шоумена Гарика Харламова, актриса Екатерина Ковальчук накануне поздно вечером заинтриговала поклонников, разместив в соцсети снимки из ЗАГСа. Кроме того, звезда сериалов поделилась кадром, на котором запечатлен букет белых роз в вазе, а рядом — изящная коробочка бирюзового оттенка. В такие обычно кладут обручальные кольца. Снимок Ковальчук сопроводила лаконичным комментарием в виде смайлика-сердечка.

Кроме этого, Екатерина Ковальчук разместила снимки, на которых запечатлена с сестрой, актрисой Анной Ковальчук, и со своим папой. Давая понять, что в столь важный день рядом с ней были самые близкие люди.

А вот совместного фото с женихом, Гариком Харламовым, сделанным в ЗАГСе, Екатерина Ковальчук пока не выложила.