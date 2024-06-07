Гарик Харламов женился на Екатерине Ковальчук

Избранница шоумена Гарика Харламова, актриса Екатерина Ковальчук накануне поздно вечером заинтриговала поклонников, разместив в соцсети снимки из ЗАГСа. Кроме того, звезда сериалов поделилась кадром, на котором запечатлен букет белых роз в вазе, а рядом — изящная коробочка бирюзового оттенка. В такие обычно кладут обручальные кольца. Снимок Ковальчук сопроводила лаконичным комментарием в виде смайлика-сердечка.
Кроме этого, Екатерина Ковальчук разместила снимки, на которых запечатлена с сестрой, актрисой Анной Ковальчук, и со своим папой. Давая понять, что в столь важный день рядом с ней были самые близкие люди.
А вот совместного фото с женихом, Гариком Харламовым, сделанным в ЗАГСе, Екатерина Ковальчук пока не выложила.
Катерина Ковальчук с сестрой Анной Ковальчук. Фото: соцсети Катерины Ковальчук
В соцсети первыми Екатерину Ковальчук начали поздравлять ее подруги. Комментарии они оставляют такие, что сомнений в бракосочетании Ковальчук и Харламова не остается. Под снимками, намекающими на изменение матримониального статуса Ковальчук, знакомые актрисы желают ей долгих и счастливых лет жизни в браке, рождения детей и утверждают, что Гарику Харламову несказанно повезло.
Напомним, для шоумена это уже третья попытка создать счастливый союз. Предложение руки и сердца Екатерине Ковальчук Гарик Харламов сделал в мае.
Екатерина Ковальчук намекнула на день свадьбы. Фото: соцсети Екатерины Ковальчук
Екатерина Ковальчук и ее папа. Фото: соцсети Екатерины Ковальчук
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