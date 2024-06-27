Актриса Ирина Безрукова: «Я взяла ипотеку и построила себе дачу»

Ирина Безрукова пережила много трудностей в жизни. Она была в браке с Игорем Ливановым, от которого родила сына Андрея. А потом актриса ушла к Сергею Безрукову, с которым бал в браке 15 лет. Но потом ее сын погиб, а вскоре после этого муж с ней развелся. Спустя время Ирина рассказала, что они пытались завести наследников с помощью ЭКО, но она пережила выкидыш. Теперь актриса надеется, что еще встретит свою любовь. Она живет в квартире в Москве, где все устроила на свой вкус.

А недавно звезда похвасталась, что обзавелась дачей. 59-летняя Безрукова предпочла взять ипотеку, чтобы не ждать много времени.

«Я взяла ипотеку и построила себе дачу. Оказывается, сейчас дома строятся на производстве всего за три месяца и за месяц устанавливаются», — отметила она. «Конечно, я могла бы подождать и накопить денег, но я хочу жить здесь и сейчас. Поэтому ипотека. А работа позволит выплатить все долги», — рассказала KP.RU Ирина.

Она заявила, что уже обставляет дом мебелью. Скоро актриса сможет там проводить много времени и любоваться природой. Также Безрукова ходит на пробы и снимается в новых проектах.