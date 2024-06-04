59-летняя Ирина Безрукова призналась, что ищет возлюбленного: «Я рассматриваю кандидатуры»

Ирина Безуркова в свои 59 лет следит за внешностью. Она старается делать все, чтобы выглядеть женственно и молодо. После развода с Сергеем Безруковым она так и не вышла снова замуж. Недавно артистка рассказала, что много работает и ждет, что ее утвердят на новый проект. По ее словам, пока замуж выходить она не собирается, так как нет того самого мужчины. Но Ирина находится в поисках возлюбленного.

«Дорогие друзья, я рассматриваю кандидатуры. Не с точки зрения красоты, молодости и кошелька, а с точки зрения того, произойдет ли химия или нет, тронете ли вы мое сердце или нет. При этом вы можете быть совершенно прекрасны, идеальны, но не моим мужчиной», — сказала звезда.

Она рассказала, что хотела бы видеть рядом с собой человека, который не использует нецензурную лексику, находится с ней примерно на одном уровне образования и интересов. Безуркова подчеркнула, что хочет видеть доброго и умного мужчину рядом с собой, пишет « МК ».