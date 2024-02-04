Актриса Ирина Безрукова призналась, что ей предлагали квартиру за интим

Ирина Безрукова в 58 лет мечтает о любви. За ее плечами два брака. Актриса была в отношениях с Игорем Ливановым, а потом с режиссером Сергеем Безруковым. Но теперь она одна, хоть и старается делать все, чтобы выглядеть привлекательно. На этот раз артистка рассказала, что ее не обделяли вниманием поклонники, а некоторые даже дарили дорогие подарки. Однажды она даже получила крайне неожиданное предложение.

«Мне предлагали квартиру за ночь. Я тогда сказала, что есть вещи, которые не продаются», – заявила Безрукова в программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам актрисы, ухажер не стал сдаваться и продолжил предлагать ей роскошные подарки. Ирина заверила, что только смеялась. Она не стала принимать предложение мужчины. Звезда подчеркнула, что на все в своей жизни заработала своим трудом.