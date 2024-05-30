Ирина Безрукова о своем участии в шоу про выживание: «После укуса сколопендры я продержалась еще четыре дня»

Актриса Ирина Безрукова призналась, что ей было любопытно посмотреть первые серии шоу «Сокровища императора». Недавно артистку пригласили принять участие в другом проекте на выживание. Однако Ирина отказалась. Об этом она рассказала на презентации нового кинофестиваля «КиноБраво».
Сам кинофестиваль пройдет в сентябре в Сочи. В нем примут участие представители 13 стран: Китая, Индии, Бразилии, Ирана, Казахстана и других государств.
В интервью Teleprogramma.pro Ирина Безрукова поделилась своим впечатлением о новом кинофестивале, работой с Климом Шипенко в фильме «Декабрь» о Сергее Есенине и о своем участии в шоу «Последний герой».
«КиноБраво» будет стимулировать развитие русского кино»
— Ирина, что вы думаете о новом кинофестивале «КиноБраво»?
— Мне кажется, этот фестиваль будет стимулировать развитие русского кино. И в свое время, когда я интересовалась, как в разных странах выстроен прокат, я узнала, что во Франции только 40% иностранной кинопродукции. Американцы не смогли захватить кинорынок.
И мне кажется, что в России тоже должна сложиться такая ситуация. А может быть, дойти до цифр 50–60% русского производства, и тогда нам, артистам, будет много работы. Мы станем нарасхват!
И я вижу, что у нас появляются хорошие фильмы. Один из тех фильмов, которые мне особенно понравился, — это «Каждый мечтает о собаке». Это так называемое семейное, профессионально сделанное кино, хорошая реконструкция времени, но при этом с современным монтажом. А еще там фантастически играют дети. И вообще рекомендую к просмотру.
Осенью я жду премьеру фильма «Декабрь» режиссера Клима Шипенко, которая задержалась. Я играю одну из женщин, которая соприкоснулась с поэтом. В Есенина было влюблено полстраны, и где бы он ни появлялся, всегда оказывался в центре внимания!
Ирина Безрукова на презентации кинофестиваля «КиноБраво». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Клим Шипенко — режиссер, лишенный пафоса»
— Чем запомнились съемки в этой картине?
— Они длились очень долго. Я редко встречала съемочную группу такой оснащенности. Только когда снималась в чешско-британской картине, которая в 1996 году получила «Оскар».
А в России я впервые сотрудничаю с такой командой. На съемочной площадке «Декабря» работало восемь камер одновременно: снимались и детали, и крупные, и средние планы.
А режиссер словно находится в большом космическом центре. У него четыре больших монитора, разделенных на несколько частей, с помощью которых Клим все отслеживает.
С Климом Шипенко просто потрясающе работать. Это режиссер, лишенный пафоса, он не тратит энергию понапрасну. Если его на съемочной площадке не знают люди, то могут принять за другого человека.
Клим очень тонко дает советы, чуть-чуть подправляет, если его не все устраивает.
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— А как вам работалось с Александром Петровым?
— Саша Петров — потрясающий партнер. Мы целый день провели вместе. Он невероятно профессиональный, всегда включен в работу.
Ирина Безрукова. Фото: Global Look Press
— Есть ли у вас табу в профессии? В чем вы никогда не сниметесь?
— Я не люблю фильмы ужасов. Мне кажется, что не стоит расшатывать людям психику. И по-актерски это тоже тяжело.
Роли со знаком минус тоже непростые. В моей фильмографии есть несколько неоднозначных героинь. Одна из них убивает человека.
Каскадеры научили меня, как сделать так, чтобы я не зашибла актера тяжелым предметом. К счастью, все обошлось. Ни один артист не пострадал.
Или, например, героини, которые в себе содержат много агрессии и негатива. Потом приходится выбираться из этого состояния. Ну или когда приходится плакать часами.
В фильме «Эскортница» с Нагиевым и Старшенбаум я несколько минут нахожусь на экране при очень тусклом свете. Моя героиня — пожилая женщина с седыми волосами. Меня превратили в такое очень взрослое существо, которое лежит и плачет после операции.
В этой сцене мне пришлось плакать по несколько часов. До сих пор помню мокрую подушку. Потом я пришла домой, посмотрела на себя в зеркало, тут нарисовались синяки, возраст, седые волосы. И я сказала себе: «Видишь, как можно плохо выглядеть. Веди здоровый образ жизни».
— А сами в каких случаях можете заплакать?
— Я иногда могу расчувствоваться, когда слушаю какую-то трогательную историю или смотрю какой-нибудь пронзительный фильм. Последний раз я была близка к тому, чтобы заплакать, на читке пьесы. У героини там трагический поворот. Слезы набираются и просто стоят как озера.
Я не из тех, кто плачет по всякой ерунде, — стараюсь сдерживаться и не плакать! Но иногда расчувствуешься — мы же все живые люди.
«В «Последнем герое» я провела 15 дней на песке»
— Сейчас очень популярно шоу «Сокровища императора». Не возникало ли у вас желание принять участие в подобном проекте?
— В «Последнем герое» на ТНТ я провела 15 дней на песке. Было классно! Если бы меня не укусила ядовитая сколопендра, то я бы побыла там еще. На 11-й день мне стало более-менее нормально.
После укуса сколопендры я продержалась еще четыре дня, но это уже было с риском для жизни. Нога стала малинового цвета и распухла очень сильно.
Ирина Безрукова в шоу «Последний герой»
— А шоу «Сокровища императора» вообще смотрели?
— Меня приглашали на премьеру. Я посмотрела первую серию. Это было любопытно. Я участвовала в шоу «Танцы со звездами» и в этом году меня пригласили в новое шоу — тоже с ведущей Олей Бузовой.
Но я поняла, что откажусь, потому что это очень экзотическое место с тропическим климатом и для здоровья это все небезопасно. А я знаю, что это такое.
Здоровье дороже, и лучше я поработаю здесь!
— Ирина, какие у вас планы на лето?
— Надеюсь, что они будут рабочими. Жду подтверждения съемок. Сейчас пока в театре начинаю репетировать новый спектакль, но об этом лучше рассказывать осенью, когда мы плотно приступим к работе.
Пока были только встречи с режиссером, которая прилетела из Лондона. Все подробности осенью!
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