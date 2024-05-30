Ирина Безрукова о своем участии в шоу про выживание: «После укуса сколопендры я продержалась еще четыре дня»

Актриса Ирина Безрукова призналась, что ей было любопытно посмотреть первые серии шоу «Сокровища императора». Недавно артистку пригласили принять участие в другом проекте на выживание. Однако Ирина отказалась. Об этом она рассказала на презентации нового кинофестиваля «КиноБраво».

Сам кинофестиваль пройдет в сентябре в Сочи. В нем примут участие представители 13 стран: Китая, Индии, Бразилии, Ирана, Казахстана и других государств.

В интервью Teleprogramma.pro Ирина Безрукова поделилась своим впечатлением о новом кинофестивале, работой с Климом Шипенко в фильме «Декабрь» о Сергее Есенине и о своем участии в шоу «Последний герой».

«КиноБраво» будет стимулировать развитие русского кино»

— Ирина, что вы думаете о новом кинофестивале «КиноБраво»?

— Мне кажется, этот фестиваль будет стимулировать развитие русского кино. И в свое время, когда я интересовалась, как в разных странах выстроен прокат, я узнала, что во Франции только 40% иностранной кинопродукции. Американцы не смогли захватить кинорынок.

И мне кажется, что в России тоже должна сложиться такая ситуация. А может быть, дойти до цифр 50–60% русского производства, и тогда нам, артистам, будет много работы. Мы станем нарасхват!

И я вижу, что у нас появляются хорошие фильмы. Один из тех фильмов, которые мне особенно понравился, — это «Каждый мечтает о собаке». Это так называемое семейное, профессионально сделанное кино, хорошая реконструкция времени, но при этом с современным монтажом. А еще там фантастически играют дети. И вообще рекомендую к просмотру.

Осенью я жду премьеру фильма «Декабрь» режиссера Клима Шипенко, которая задержалась. Я играю одну из женщин, которая соприкоснулась с поэтом. В Есенина было влюблено полстраны, и где бы он ни появлялся, всегда оказывался в центре внимания!