Ирина Безрукова рассказала, почему отказалась от пластики: «Для актрисы важно, чтобы лицо было живым»

Актриса Ирина Безрукова заявила, что не осуждает женщин, которые делают пластические операции, но сама к такому хирургическому вмешательству не прибегает. В беседе с Teleprogramma.pro артистка призналась, что предпочитает косметологические малоинвазивные процедуры.

«Если человек остается, что называется, со своим лицом и просто выглядит чуть моложе своего возраста, то в этом ничего страшного нет. Самое главное — выбрать хорошего хирурга и понимать, не навредит ли это здоровью. Что касается меня, то я считаю, что лучше просто максимально использовать нехирургические методы. У меня хороший косметолог и, как видите, у меня живое лицо. Для актрисы очень важно, чтобы лицо было подвижным и живым. Я несколько раз пробовала ботокс, совсем немного, но эффект меня не впечатлил. Потому что сильно я не хотела делать, мне нужна подвижность лица. И вот уже долгое время я к нему не прибегаю», — сообщила Безрукова.

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Она рассказала, что ухаживает за лицом, используя специально подобранные для нее средства, а также делает аппаратную безинъекционную мезотерапию.