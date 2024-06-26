Решетова исполнила хит Алсу под фонограмму певицы: «Обычно это находится в личном архиве»

Вот уже больше месяца в обществе обсуждают неожиданный развод Алсу с Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. Сначала певица опровергала все слухи о разладе в отношениях, в том числе сплетни об изменах мужа. Но на днях Алсу дала понять, что у Яна могла быть связь с Анастасией Решетовой. Певица заявила, что модель врет, когда говорит, что не смотрит на женатых мужчин. Также она назвала ее девушкой с низким социальным статусом. Теперь многие уверены, что именно экс-возлюбленная Тимати разрушила звездную семью.

После этого Решетова не стала ничего говорить. Но зато поделилась кадрами, которые были сняты на отдыхе. Как оказалось, модель пела в караоке хит Алсу «Весна». При этом она была в силуэтном платье песочного цвета и с распущенными волосами. Анастасия скопировала стиль певицы.

Анастасия Решетова один куплет песни исполнила сама, а затем в ролике стал четко слышен голос Алсу. Кто-то из компании Решетовой со смехом заметил, что поет она под фонограмму.