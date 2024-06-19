Решетова призналась, что похудела больше чем на 10 кг с помощью известного препарата: «Я делала самую маленькую дозу»

Анастасия Решетова является «Первой вице-мисс Россия-2014». Она родила сына Ратмира, когда была в отношениях с Тимати. Модель всегда следила за своей внешностью. После родов ее формы стали более объемными. Спустя два года захотелось вернуться в форму. Она рассказывала, что занимается спортом.

В итоге ей удалось достичь своего минимального веса в 57 килограммов, скинув больше 10 кг, при росте 178 см. Тогда она написала книгу о похудении. А накануне бывшая возлюбленная Тимати призналась, что на самом деле использовала известный препарат, чтобы похудеть.

«"Оземпик" (гормон семаглутид) реально работает. Многие мои знакомые на нем получили хорошие результаты. Пару лет назад я и сама попробовала, и он помог мне выйти из хаотичного режима питания и действительно меньше есть. Я делала самую маленькую дозу в течение нескольких месяцев», — пояснила Решетова.

Но она подчеркнула, что никому не будет его советовать, так как препарат имеет много побочных действий и может быть опасным. Модель заверила, что больше его применять не планирует, а пока ей удается поддерживать форму с помощью сбалансированного питания и спорта.

Напомним, что ранее Дана Борисова рассказала, что худела с помощью этого препарата и даже свою дочку заставила его применять.