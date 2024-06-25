Штурм подтвердила, что экс-возлюбленная Тимати стала разлучницей: «Решетова разбила семью Алсу»

Алсу в мае подала на развод с Яном Абрамовым. Певица позже заявила, что у нее все хорошо. Она не стала давать никаких пояснений. При этом ранее артистка опровергала слухи об изменах мужа. В 2023 году многие обсуждали, что Алсу сняла обручальное кольцо. Потом Яна заметили на вертолетной экскурсии с Анастасией Решетовой, что и спровоцировало слухи об изменах. Сама модель опровергала сплетни о том, стала любовницей. Она заявила, что не посмотрит на женатых мужчин.

Но Наталья Штурм заверила, что причиной краха семьи действительно стала другая женщина. Она назвала разлучницей Решетову. Певица осудили бывшую возлюбленную Тимати и отметила, что очень сомневается в том, что Абрамов возьмет в жены любовницу.

«Я знаю, что Решетова разбила семью Алсу, и осуждаю ее. Без всяких "но". Особенно триггерит показное злорадство. Но рано радоваться — пусть женится сначала, в чем я сильно сомневаюсь», — написала в соцсети Штурм.

Примечательно, что Анастасия заверила, что за год ее отношение к женатым мужчинам изменилось. Она пояснила, что не будет строить отношения с тем, кто не свободен. И это ее заявление совпало с тем, что Алсу и Абрамов решили развестись.