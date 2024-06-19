Решетова о романах с женатыми: «У меня за последний год сильно поменялось видение этого»

Анастасия Решетова уже давно стала известной. Участница конкурсов красоты была в отношениях с Тимати и даже родила от него сына Ратмира. Четыре года назад они расстались. Свою личную жизнь модель предпочитает скрывать. Но недавно она призналась, что не одинока.

Примечательно, что имя избранника брюнетка не называет. Но в этом году ходили слухи, что у нее роман с Яном Абрамовым, который состоит в браке с певицей Алсу. А в мае супруги подали на развод, чем только сильнее подогрело предположения.

Сначала Решетова предпочитала молчать, но накануне она дала понять, что слухи неправдивы. По ее словам, у нее есть разница в возрасте с возлюбленным, но всего в три года. А значит им не может быть Ян, которому 46 лет. Также она открыто заявила, что о ней придумывают истории в СМИ, что ее уже стало раздражать.

Анастасия также рассказала, как относится к романам с женатыми.

«У меня за последний год сильно поменялось видение всего этого. В том числе благодаря психотерапии. Даже если бы я сейчас была не в отношениях, я бы не стала смотреть на женатого (даже просто того, кто в отношениях) как на потенциального партнера. Привлекательность таких мужчин пропадает в глазах. Ни в коем случае никого не осуждаю, личного дело каждого, с кем ложиться в кровать», — высказалась она.

Пока Решетова ничего не говорит о личности своего избранника. Она лишь недавно намекнула на свадьбу, а также призналась, что не против снова стать мамой.