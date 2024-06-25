Алсу назвала Анастасию Решетову «девушкой с низким социальным статусом»

Алсу долгое время демонстрировала идиллию с Яном Абрамовым. Она подарила ему троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Но недавно певица подала на развод.

Это произошло на фоне слухов об изменах банкира. Он был замечен в компании Анастасии Решетовой. Сама модель стала заверять, что не смотрит на женатых. Она также объявила, что состоит в отношениях с мужчиной, который на 3 года ее старше. Так экс-возлюбленная Тимати попыталась опровергнуть слухи, так как Яну 46 лет, а Анастасии 28 лет.

Но Алсу в соцсети заявила, что модель врет. А потом она вышла в свет, где столкнулась с журналистами на ковровой дорожке. Там ее спросили про Решетову. Реакция артистки многих удивила.

«Я бы не хотела комментировать и, скажем так, опускаться до этого уровня, говорить о девушках с низким социальным статусом», — пояснила звезда, пишет Super.