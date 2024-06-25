Алсу обвинила Решетову во вранье о том, что она никогда бы не посмотрела на женатого мужчину

Алсу недавно объявила о разводе с Яном Абрамовым. Она не стала пояснять, что привело к такому исходу, при этом ранее появились слухи, что у супругов были проблемы. Банкира видели в компании Анастасии Решетовой на вертолетной экскурсии. Из-за этого начались разговоры о том, что он изменяет жене.

Сначала артистка все отрицала. А Решетова недавно сообщила, что у нее есть возлюбленный, с которым у нее три года разница в возрасте, а также она заверила, что за год изменила свой взгляд на женатых и теперь даже на них не посмотрит.

На этот раз Алсу публично обвинила экс-возлюбленную Тимати во вранье о том, что она никогда бы не посмотрела на женатого мужчину.

В соцсети артистке попался пост с новостью, что Решетова на фоне развода певицы заявила, что не посмотрит на женатого.

«Врет», — написала звезда под постом.

Напомним, что Алсу 18 лет прожила в браке с Абрамовым. Теперь она дала, что слухи об изменах ее мужа с Решетовой правдивы.