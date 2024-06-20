Алсу впервые высказалась о разводе с Яном Абрамовым: «Все хорошо»

Алсу уже давно стала известной персоной. Недавно она решилась на важный шаг — подала на развод с Яном Абрамовым. Это многих удивило, так как они прожили вместе 18 лет. Ко всему прочему, у них трое детей: Микелла и Сафина уже заканчивают учебу в школе, а сын Рафаэль только отучился в первом классе. Спустя несколько недель после подачи заявления на развод артистка стала выходить в свет.

Накануне она пришла на мероприятие «Русского радио», где обсуждался Best music fest, который пройдет в Дубае в ноябре. В беседе с журналистами Алсу впервые высказалась о разводе. Она дала понять, что никаких подробностей не раскроет.

«Все хорошо. Я не комментирую, но у меня все хорошо», — заявила певица, пишет «СтарХит».

К слову, скоро бывшим супругам придется делить имущество. А у них за годы в браке появились квартиры в Москве и Лондоне, два дома — один особняк в Подмосковье и поместье в Крыму, которое папа Алсу подарил своим внукам. Однако недавно дом на берегу моря был выставлен на продажу. По слухам, на него нашелся покупатель.