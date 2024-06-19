Бывшая возлюбленная Тимати Решетова намекнула на скорую свадьбу на фоне развода Алсу с Абрамовым

Анастасия Решетова около 5 лет строила отношения с Тимати. Когда у них родился сын Ратмир отношения пошатнулись, и вскоре они расстались. Модель в свои 28 лет много путешествует, любит дорогие наряды и светские рауты. Не так давно ее заметили на вертолетной экскурсии в компании Яна Абрамова. А спустя несколько месяцев бизнесмен уже подал на развод с певицей Алсу. Теперь ходят слухи, что Анастасия якобы закрутила роман с Яном.

Ранее Алсу опровергала эту информацию. А экс-возлюбленная Тимати утверждает, что ее сердце несвободно, но имя избранника хранит в секрете. Однако накануне она отвечала на вопросы поклонников и намекнула на свадьбу. Ее спросили о том, какое торжество она хочет пышное или скромное.

«Да я не думаю на этот счет, если честно. Главное, чтобы веселая была», — призналась Решетова.