Отар Кушанашвили находится без сознания в реанимации в свой 54-й день рождения

Отар Кушанашвили на днях был госпитализирован. Он попал в больницу после того, как почувствовал дискомфорт, вздутие живота и слабость. Вскоре появились слухи, что у него обнаружили раковую опухоль. Однако пока эта информация не подтвердилась, так как нужно дождаться результатов биопсии. У него появились проблемы с проходимостью кишечника. Телеведущему провели срочную операцию. Отмечалось, что на фоне цирроза печени у него возникли проблемы со здоровьем.

22 июня стало известно, что Отар приходил в себя после операции, но теперь снова находится без сознания. Он продолжает находиться в реанимации в свой 54-й день рождения. По данным Телеграм-канала SHOT, его подключили к аппарату ИВЛ, а также дают разные лекарственные препараты. На данный момент его состояние — стабильное.

К слову, день рождения с друзьями телеведущий отмечать не планировал. Он намеревался поехать в Нижний Новгород на матч футбольной медиалиги, так как он давно является амбассадором команды «Родина медиа».

На данный момент врачи не могут дать никаких прогнозов. Напомним, что накануне жена Кушанашвили Ольга сообщила, что плохо себя чувствует. Она вызвала себе скорую из-за скачков давления.