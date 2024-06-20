Владимир Полупанов сообщил, что у госпитализированного Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль

20 июня Отар Кушанашвили был госпитализирован. Он несколько дней себя плохо чувствовал. Телеведущий признавался, что испытывает проблемы с кишечником. А потом у него началось вздутие живота и слабость. Врачи поместили его в реанимацию и диагностировали скопление жидкости в брюшной полости на фоне цирроза печени. Но это были предварительные диагнозы.

Позже появилась информация, что у него непроходимость кишечника, поэтому звезде поставили газоотводную трубку. Спустя несколько часов стало известно, что у Отара обнаружили раковую опухоль. Об этом рассказал его друг Владимир Полупанов. Отмечалось, что Кушанашвили делают экстренную операцию.

Напомним, что Николай Басков отреагировал на госпитализацию телеведущего. Он решил помочь ему с лечением. Певец уже завтра передаст средства семье Отара, пишет Телеграм-канал «Звездач».

В последнее время журналист снимался в разных шоу. Он признавался, что ему тяжело. Однако Кушанашвили долго тянул с тем, чтобы обратиться за помощью к медикам.