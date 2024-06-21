«У него был ужасный вид»: Кушанашвили почувствовал себя плохо за несколько дней до экстренной госпитализации

Телеведущий Отар Кушанашвили перенес экстренную операцию. У него выявили проблемы с кишечником.

Как рассказала в беседе с Teleprogramma.pro супруга журналиста Ольга Кушанашвили, за несколько дней до госпитализации муж пожаловался на плохое самочувствие. Это произошло накануне ее отъезда на дачу в Воронежскую область. Отар Кушанашвили сказал, что не очень хорошо себя чувствует.

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«Я подумала, что, возможно, что-то не то съел, и оставила ему лекарства для желудка. У него никогда никаких проблем не было, ни на что он не жаловался. Буквально через пару дней я ему позвонила. Сказал, что чувствует себя лучше. И мне он писал смешные сообщения каждый день. А я не заходила в соцсети, не смотрела видеоролики.

И тут наша общая знакомая прислала мне в мессенджер видео и сказала: «Посмотри, как выглядит Отар». У него был какой-то ужасный вид, мне не понравился. Я попросила его съездить в больницу. И он сначала поехал в платную клинику. Но там врачи не могли поставить конкретный диагноз. Оттуда его уже госпитализировали в больницу, где он сейчас находится», — заявила жена телеведущего.