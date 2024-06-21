Жене Отара Кушанашвили вызвали скорую: не может справиться с эмоциями

Телеведущий Отар Кушанашвили накануне перенес экстренную операцию. Она прошла успешно, сейчас журналист подключен к аппарату ИВЛ.

Его жена Ольга Кушанашвили опровергла появившуюся в СМИ информацию, что у телеведущего якобы обнаружили онкозаболевание.

Ольга сообщила Teleprogramma.pro, что из-за болезни супруга не может справиться с эмоциями, у нее резко упало артериальное давление. Она вызвала скорую помощь и сейчас ждет приезда медиков.

Днем давление было 70 на 50, приезжала скорая, но от госпитализации жена Кушанашвили отказалась. Сейчас давление чуть повысилось, 80 на 60, но она плохо себя чувствует.

Ольга опять вызвала скорую помощь и намерена ехать в больницу, потому что находится дома одна, рядом никого нет.