Решетова призналась, что ее разница в возрасте с возлюбленным три года

Анастасия Решетова уже четыре года живет без мужчины. Она рассталась с Тимати вскоре после рождения сына Ратмира. Модель первое время намекала, что у нее отношения с шейхом. Она постоянно ездила в Дубай, а также носила скромные более закрытые наряды.

Однако потом брюнетка снова стала носить лосины и платья с декольте. А не так давно она призналась, что состоит в отношениях. Примечательно, что при этом Анастасию видели в компании Яна Абрамова, который является мужем певицы Алсу. А в мае пара неожиданно подала на развод.

Теперь ходят слухи, что модель могла закрутить роман с 46-летним богачом. Однако теперь Решетова решила раскрыть факт о своем возлюбленном, чтобы развеять подозрения. Она призналась, что у них есть разница в возрасте, но небольшая.

«Да, три года. Я всегда говорила, что не люблю эти вопросы про личную жизнь и стараюсь не делать на таких вещах акцент. Но выходит так, что иногда приходится расставлять все точки над i ибо желтая пресса и ее читатели очень любят сочинять истории про свою жизнь», — сказала Анастасия.

Это значит, что ее избраннику 31 год или 25 лет, так как она не уточнила, старше он или младше. Имя своего возлюбленного звезда так и не назвала.