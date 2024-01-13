Дана Борисова заявила о проблемах со здоровьем из-за похудения на лекарственных препаратах

Дана Борисова еще в ноябре похвасталась, что похудела на почти 10 килограммов. Она также подсказала свой способ избавления от лишних килограммов дочке Полине, которой 17 лет.

Позже телеведущая призналась, что использовала скандальное медицинское средство «Оземпик», который предназначен для диабетиков. Блондинка призналась, что сделала восемь уколов. Ее устроил полученный эффект, а потом возникли осложнения. Она пожаловалась на проблемы со здоровьем.