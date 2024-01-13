Дана Борисова заявила о проблемах со здоровьем из-за похудения на лекарственных препаратах

Дана Борисова еще в ноябре похвасталась, что похудела на почти 10 килограммов. Она также подсказала свой способ избавления от лишних килограммов дочке Полине, которой 17 лет.
Позже телеведущая призналась, что использовала скандальное медицинское средство «Оземпик», который предназначен для диабетиков. Блондинка призналась, что сделала восемь уколов. Ее устроил полученный эффект, а потом возникли осложнения. Она пожаловалась на проблемы со здоровьем.
«Единственный побочный эффект – дрожание рук и легкое нарушение зрения, такая нечеткость. Пищевые привычки поменялись. Я просто болею, всю трясет. Надеюсь, со временем эти побочки уйдут», – поделилась Дана.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
А что касается дочки, то телеведущая заверила, что они консультировались с врачем и он разрешил Поилне принимать препарат не дольше месяца. Со слов Борисовой, наследница сделала лишь три укола. Когда она сбросила семь килограммов и вес достиг 62 килограммов, Полина остановилась. Дана отметила, что пробовала разные способы похудеть, но не достигала желаемого эффекта, пишет «МК».