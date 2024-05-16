Пресняков поддерживает связь с живущим в США сыном от Орбакайте: «Он пытается что-то делать»

Никита Пресняков два года назад уехал в США. Он вместе с женой Аленой Красновой остановился в Лос-Анджелесе. Музыкант сначала стал снимать клипы для местных селебрити, а потом начать петь. На свой день рождения сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего выступит в Америке.

Он уже начал продавать билеты на концерт. Его поддержала мама. Как оказалось, отец также общается со своим старшим наследником и надеется, что у него получится стать успешным за границей.

«Конечно, я общаюсь, это же мой сын... Он пытается что-то делать, да. Хочу, чтобы все получилось... Вроде все нормально», — поделился Владимир Пресняков с 7days.

Напомним, что ранее Никита выступал со своей группой Multiverse. Однако потом он оставил коллектив, а также ушел из театра. Внук Аллы Пугачевой теперь путешествует по США с супругой.

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